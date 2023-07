Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο: διπλή εισαγγελική παρέμβαση για τον “πύρινο όλεθρο”

Με εισαγγελική παρέμβαση θα αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την καταστροφική πυρκαγιά στην Ρόδο.

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διαπίστωση τυχόν ευθυνών και συντρέχουσας αμέλειας υπευθύνων σχετικά με το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε και προκαλεί η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που πλήττει επί 7 ημέρες το νησί της Ρόδου παρήγγειλε στον Πταισματοδίκη Ρόδου η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Ταυτόχρονα δόθηκαν οδηγίες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανάθεση της έρευνας σχετικά με τις ευθύνες της φωτιάς σε ανώτερα επιτελικά κλιμάκια.

Η Εισαγγελέας κατέστησε εξάλλου σε όλους τους τόνους σαφές ότι στην παρούσα φάση προέχει η κατάσβεση της πυρκαγιάς και ότι οι ενέργειες που παραγγέλθηκαν θα διενεργηθούν με απόλυτη προτεραιότητα με την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων.

Ανάλογη έρευνα είχε παραγγελθεί και για την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που έπληξε το νησί της Ρόδου τον Ιούλιο του 2008, που έκαψε 132.000 στρέμματα δασώδους και χορτολιβαδικής έκτασης και είχε ερευνηθεί τυχόν ευθύνη των αρμοδίων εξαιτίας κακού συντονισμού, συνιστάμενου αφενός μεν στην καθυστέρηση αποστολής βοήθειας από την ηπειρωτική Ελλάδα, αφετέρου δε στην επιλογή συντονιστών που δεν γνώριζαν την μορφολογία της πυρόπληκτης περιοχής.

Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου αντιλαμβανόμενη πλήρως το γεγονός ότι οι επιτελείς και το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου εκτελούν εξαιρετικά δύσκολο και επίπονο έργο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, καθιστά σαφές, με το έγγραφό της ότι στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται, πρέπει να συνεργαστούν με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το πόρισμα της έρευνας αυτής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ζητείται να υποβληθεί για τα περαιτέρω προς αξιολόγηση στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για να εκτιμήσει τα αίτια που οδήγησαν στην πρωτοφανή περιβαλλοντική καταστροφή στο νησί της Ρόδου.

Ζητείται ειδικότερα να διερευνηθεί αν πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο εμπρησμών ή για εμπρησμό δάσους από αμέλεια επί παραδείγματι, λόγω ανεξέλεγκτης απόρριψης ή καύσης σκουπιδιών ή άλλης ανθρώπινης επενέργειας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου παρήγγειλε ταυτόχρονα να διενεργηθεί και άρση απορρήτου επικοινωνιών για την διακρίβωση των υπαιτίων κακουργημάτων εμπρησμού και την υποβολή λεπτομερούς σχετικού αιτήματος για να υποβληθεί αρμοδίως στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Ταυτόχρονα η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου, αφουγκραζόμενη τα όσα καταγγέλθηκαν κυρίως στα social media αλλά και από μέλη εθελοντικών ομάδων και απλούς πολίτες παρήγγειλε στον Πταισματοδίκη Ρόδου να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση για την διαπίστωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων της παράβασης καθήκοντος, της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας και της υποβάθμισης περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκαταρκτικής έρευνας θα αναζητηθούν αρμοδίως οι αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου για να διαπιστωθεί ποια έργα, ποια μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας ελήφθησαν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2023.



Επιπλέον θα διερευνηθεί αν έχει εκπονηθεί κι αν έχει υλοποιηθεί συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ζητούνται με την ίδια παραγγελία, να εξεταστεί αν έχουν χαραχθεί και αν έχουν υλοποιηθεί αντιπυρικές ζώνες στο νησί.

Ανατίθεται στο πλαίσιο της ίδιας εισαγγελικής έρευνας επιπλέον στην επιθεώρηση Δασικής Πολιτικής Αιγαίου και την Δ/νση Δασών Ρόδου η διενέργεια ανάλογης έρευνας που αφορά στην χάραξη και υλοποίηση έργου αντιπυρικών ζωνών για την πρόληψη πυρκαγιών την αντιπυρική περίοδο του 2023.

Επιπλέον ο Πταισματοδίκης Ρόδου καλείται να ζητήσει και να προκαλέσει ανάλογη έρευνα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το μέγεθος και τα αίτια της περιβαλλοντικής καταστροφής όπως και έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και της Διεύθυνσης

Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τα αίτια και το μέγεθος της καταστροφής.

Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου αναθέτει με την ίδια παραγγελία τη διενέργεια αυτοτελούς σχετικής έρευνας και στους επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι καλούνται να ερευνήσουν ομοίως τα αίτια και τους υπαιτίους της μη έγκαιρης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς, την τυχόν έλλειψη σχεδιασμού, συντονισμού και ετοιμότητας των αρμόδιων φορέων και την έλλειψη αντιπυρικών ζωνών και επαρκών μέσων καταστολής της πυρκαγιάς.

Πηγή: dimokratiki.gr

