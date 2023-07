Σέρρες

Σέρρες: νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος βοσκός

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση έρευνας για τον άτυχο βοσκό στις Σέρρες. Πού εντοπίστηκε η σορός του.

Νεκρός εντοπίστηκε ο 73χρονος βοσκός, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν είχε πάει το κοπάδι του για βοσκή, σε δασική περιοχή του Προμαχώνα Σερρών.

Η σορός του εντοπίστηκε στις 11.30 στην περιοχή του Ρούπελ, ενώ "φως" στα αίτια θανάτου του θα ρίξει η ιατροδικαστική έρευνα.

Την εξαφάνισή του είχε δηλώσει ο αδελφός του και τα τελευταία 24ωρα ήταν σε εξέλιξη έρευνες από μικτά κλιμάκια αστυνομικών και πυροσβεστών, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων αλλά και εθελοντών.

