Δωδεκανήσα

Καταγγελία - Κως: Ανήλικοι απήγαγαν και ξυλοκόπησαν ανήλικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το φερόμενο ως θύμα στην καταγγελία του.

-



Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων παιδιών προκάλεσε αναστάτωση στην Κω, όπου αποκαλύφθηκε, έπειτα από καταγγελία του φερόμενου θύματος, ότι τρία 15χρονα παιδιά απήγαγαν με την χρήση βίας έναν συνομήλικό τους Έλληνα, τον οδήγησαν σε ένα απομονωμένο σημείο και τον ξυλοκόπησαν τραυματίζοντάς τον!

Μετά την καταγγελία του 15χρονου θύματος, που δεν διευκρίνισε ποια ήταν τα αίτια του περιστατικού, οι ανήλικοι δράστες που είναι ένας Έλληνας και δυο αλλοδαποί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφαλείας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, αρπαγή, πρόκληση σωματικών βλαβών και απειλή, με την οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, ενώ και οι γονείς τους κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

πηγή: kosnews24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 181 σημεία

Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά: συνελήφθη ένας άνδρας

Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Πνιγμού – ΕΟΔΥ: Οι 6 πιο συχνές αιτίες