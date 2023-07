Ροδόπη

Κομοτηνή - Νεκροί συγκάτοικοι: θρίλερ για τα αίτια θανάτου

Αναπάντητα ερωτήματα για τους δύο άνδρες, που έμεναν προσωρινά στην πόλη, καθώς δούλευαν σε έργο που κατασκευάζεται στην περιοχή.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν «φως» στα αίτια θανάτου δύο ανδρών, 38 και 39 ετών, που εντοπίστηκαν νεκροί σε διαμέρισμα όπου διέμεναν, στην Κομοτηνή.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας και τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αποκλείστηκε η εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας.

Οι δύο άνδρες (ημεδαποί) είχαν βρεθεί νεκροί το πρωί της Δευτέρας από τον συγκάτοικό τους που ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, αλλά εργάζονταν σε κατασκευαστική εταιρία που πραγματοποιεί έργα στην πόλη.

