Φωτιά στο Βελεστίνο - Μήνυμα 112 και εκκενώσεις

Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Εκκλήσεις για εκκενώσεις σπιτιών.

Σε τρεις εκ διαμέτρου αντίθετες περιοχές της Μαγνησίας ξέσπασαν ταυτόχρονα φωτιές, υπό συνθήκες καύσωνα, ενώ φυσούν άνεμοι μεγάλης έντασης.

Στις 14:30 ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του Βελεστίνου και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας του λίβα που πνέει στην περιοχή. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της τόσο από τον Βόλο, όσο και από τις Βιομηχανικές Περιοχές.

Η φωτιά κατακαίει χορτολιβαδικές εκτάσεις στον δρόμο προς το Αερινό. Στη φωτιά του Βελεστίνου σπεύδουν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη.

Στο μεταξύ φωτιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Κρόκιο του δήμου Αλμυρού από τις 15:00, όπου επίσης καίγονται χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Η τρίτη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:30 στην περιοχή Πάλτση του Νοτίου Πηλίου, όπου έσπευσαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 10 οχήματα, πολλοί εθελοντές, όπως και η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά έπειτα από επίπονες προσπάθειες πριν πάρει διαστάσεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πριν λίγο εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους προειδοποιώντας τους ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή τους και καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Βελεστίνο, Σέσκλο και Άγιος Γεώργιος Φερών παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.

Τα πρώτα σπίτια στην αρχή του Βελεστίνου θα εκκενωθούν, με τους κατοίκους να προωθούνται προς το κέντρο, είπε στο Magnesianews.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτρης Παλληκάρης, τονίζοντας ότι η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται.

