Μαγνησία

Φωτιά στον Βελεστίνο: απανθρακωμένος εντοπίστηκε ο βοσκός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλή τραγωδία από την φωτιά στο Βελεστίνο. Νεκρός εντοπίστηκε ο βοσκός που ειχε εξαφανιστεί.

-

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 46χρονο κτηνοτρόφο που τα ίχνη του ειχαν χαθεί στις Φέρες.

Μόλις ξέσπασε η φωτιά που καίει από το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή, ο άτυχος άνδρας πήγε στο μαντρί του και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του, όμως η περιοχή φλεγόταν και ήταν αδύνατο να πλησιάσει κανείς.

Ο 46χρονος είχε φύγει για το μαντρί του λίγη ώρα πριν αποφασιστεί η εκκένωση του χωριού Αγιος Γεώργιος Φερών.

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο τροχόσπιτό της μία γυναίκα στο Χοροστάσι Αλμυρού.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Μπουρίνια μετά τον καύσωνα - Που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Πτώση Canadair: Θρήνος για τον Χρήστο Μουλά και τον Περικλή Στεφανίδη (εικόνες)

Τεκτονική στοά: Ο βομβιστής είχε πολλά εκρηκτικά και όπλα - Κατηγορείται για 4 επιθέσεις