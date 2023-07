Αχαΐα

Κατάρρευση γέφυρας - Πάτρα: Κίνδυνος για την “δίδυμη” στον Περιμετρικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κίνδυνος κατάρρευσης και για την "δίδυμη" γέφυρα στα Μποζαΐτικα, που πριν λίγες ημέρες, συνέβη η τραγωδία.

-

Ο θρήνος δεν έχει κωπάσει από την τραγωδία στη γέφυρα της Περιμετρικής, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής. Την ώρα που γινόταν η κηδεία του 44χρονου Σπήλιου Ζαραλίκα, του Ρομά που βρήκε επί τόπου τον θάνατο κάτω από τα συντρίμμια της γέφυρας, η «Π» φωτογράφιζε κάποια ακόμη επικίνδυνα σημεία στον «σκελετό» της Μεγάλης Περιμετρικής, 300 μέτρα πιο πάνω, στη λεγόμενη δίδυμη γέφυρα των Μποζαϊτίκων, λίγο πριν το πρώτο τούνελ.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μποζαϊτίκων Ηλίας Παναγιωτακόπουλος έχει ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό για τις συγκεκριμένες ρηγματώσεις, για τις οποίες ενημερώθηκε και ο καθηγητής σεισμολογίας Ακης Τσελέντης. Ο οποίος θυμίζουμε το 2019 είχε φωτογραφίσει τα ρήγματα στο τμήμα που κατέπεσε, προειδοποιώντας για κατάρρευση.

Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω, το ίδιο φαινόμενο. Κομμάτια της γέφυρας έχουν αποκολληθεί και μοιάζουν να είναι «στον αέρα». Παράλληλα υπάρχουν ρηγματώσεις οι οποίες δεν γνωρίζουμε πόσο αντέχουν και τι θα συμβεί αν «καταπονηθούν» ακόμη περισσότερο. Ιδια περίπου ήταν η κατάσταση και στο πρώτο τμήμα (αυτό που κατέρρευσε) για το οποίο είχε προειδοποιήσει ο Ακης Τσελέντης. Ο καθηγητής σεισμολογίας δήλωσε ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα έλεγχοι από μηχανικούς. Αν και η εικόνα μιλά από μόνη της.

«Εχω ειδοποιήσει τους πάντες. Εδώ κινδυνεύει κόσμος. Ηδη θρηνήσαμε έναν νεκρό και 14 συμπολίτες μας κινδύνευσαν. Τι θα γίνει αν συμβεί κάποιο ατύχημα και έχουμε έστω και μερική κατάρρευση σε τμήμα της Περιμετρικής που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία»; Δηλώνει στην «Π» ο κ. Παναγιωτακόπουλος.

Τι πρόεβλεπε το έργο

Η σύμβαση της Ολυμπίας οδού με την παραχωρησιούχο για την επιδιόρθωση προβλημάτων στην περιμετρική είχε γίνει το 2019. Αντικείμενο του έργου ήταν αφενός μια γέφυρα κάτω διάβασης (Κ635) που βρίσκεται στο 222ο χλμ , σχεδόν στο τέλος της Περιμετρικής Πατρών (αυτή που κατέρρευσε).

Το δεύτερο σκέλος των έργων αφορά στην επισκευή των δίδυμων γεφυρών (Β01) του ποταμού Χάραδρου, στην Ευρεία Παράκαμψη Πατρών, λόγω σοβαρών βλαβών και προβλημάτων στατικής επάρκειας. Πρόκειται για τις γέφυρες στις οποίες αναφέρεται το ρεπορτάζ μας. Εχουν περάσει 4 χρόνια και από τότε… δεν έχει γίνει η παραμικρή παρέμβαση.

Πρόκειται για το πρώτο τμήμα της Μεγάλης Περιμετρικής της Πάτρας, μήκους 1 χλμ που είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 2000 και περιελάμβανε και τις δίδυμες γέφυρες του ποταμού Χάραδρου. Το συγκεκριμένο κομμάτι του έργου αφορά τις δύο γέφυρες στην αρχή της παράκαμψης των Πατρών, μήκους 167 μέτρων και 169 μέτρων αντίστοιχα για κάθε κλάδο κυκλοφορίας, οι οποίες χρήζουν άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση της στατικής λειτουργίας τους.

Τι είχε διαπιστωθεί

Οπως αναφερόταν στην τότε ανακοίνωση (2019), διαπιστώθηκαν ύστερα από Τεχνική Εκθεση Αξιολόγησης σοβαρές βλάβες, όπως θραύση σκυροδέματος, ρωγμές μεγάλου ανοίγματος, αποδιοργανωμένα και αποχωρισμένα τεμάχια σκυροδέματος, ράβδοι οπλισμού που έχουν αστοχήσει, κ.ά. Η έκθεση εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο ΔΟΜΗ.

Η εργολαβία τότε -με αρχικό αντικείμενο 12 εκατ.ευρώ- έχει ήδη επιδικαστεί ποσό άνω των 25 εκατ. ευρώ, ενώ διεκδικούνται επιπλέον ποσά που με τους τόκους εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος μπορεί να εκτιναχθεί στα 70 εκατ. ευρώ. Με λίγα λόγια, 20 χρόνια μετά την παράδοση ενός έργου, το Δημόσιο καλείτο να πληρώσει στον αρχικό ανάδοχο για τις γέφυρες.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο - Ελάφια: Γέννησε τον Νικήτα και μετά κάηκε ζωντανή (εικόνα)

Κασιδιάρης - Σπαρτιάτες: “Φωτιές” από την στήριξη Φλώρου για τον Δήμο Αθηναίων

Πτώση Canadair: Η Βουλή υιοθετεί το αγέννητο παιδί του Χρήστου Μουλά