Οικονομία

Πάτρα - Κατάρρευση γέφυρας: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στα συντρίμμια

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιμετρική Οδό Πατρών.

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οκτώ τραυματίστηκαν από την κατάρρευση τμήματος γέφυρας στην είσοδο της Πάτρας, σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι τραυματίες ανέρχονται σε οκτώ και διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες που μετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχουν ανασύρει από τα συντρίμμια έναν νεκρό και 12 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Επιτόπου βρίσκονται 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και ειδικά διασωστικά οχήματα της 6ης ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους. Στις επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν και δυνάμεις από την 1η και την 5η ΕΜΑΚ.

Στο σημείο παραμένουν επίσης πέντε ασθενοφόρα και μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Στο μεταξύ, σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιμετρική Οδό Πατρών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, εκτός από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα έχει διακοπεί και η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πύργο, καθώς και στην οδό Διοδώρου, στην Πάτρα, η οποία βρίσκεται κοντά στο τμήμα της μεγάλης περιμετρικής.

Οπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατεδάφισης, όταν τμήμα της γέφυρας κατέρρευσε.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της γέφυρας είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία και ήταν κλειστό με απόφαση της Διεύθυνσης της Αστυνομίας Αχαΐας από την Πέμπτη 20 Ιουλίου.

