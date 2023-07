Χανιά

Κρήτη - Πνιγμός: Διάσωση μάνας και κόρης (βίντεο)

Επιτυχής η παρέμβαση του επαγγελματία της παραλίας, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τους δυνατούς ανέμους στην περιοχή

Σωτήρια αποδείχθηκε σήμερα Πέμπτη για μια μια λουόμενη μητέρα και την κόρη της, η παρέμβαση ενός ναυαγοσώστη στην παραλία Ανάληψη της περιοχής Χερσονήσου, στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμωνα με το Cretalive, οι δύο τουρίστριες κολυμπούσαν στη θάλασσα, στην περιοχή όμως έπνεαν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν πολύ από την ακτή και να χάσουν την ικανότητα να ξανακολυμπήσουν σώες προς αυτή.

Όταν το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό στην ακτή ναυαγωσώστης έπεσε στο νερό, κατάφερε να κολυμπήσει μέχρι τις λουόμενες, να τις έλξει στην ξηρά σώες, παράσχοντάς τους τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως, το συμβάν αναφέρθηκε στο Λιμενικό Σώμα.

Στο παρακάτω βίντεο το οποίο δημοσίευσε η "Ωκεανίς" στη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάσωση τους βήμα βήμα:

Πηγή βίντεο: Facebook/ Ωκεανίς Ναυαγοσωστική Σχολή Κρήτης

