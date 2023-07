Θεσσαλονίκη

Πτώση Canadair - Στεφανίδης: Το Λύκειο που παίρνει το όνομά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση για την ονοματοδοσία του Λυκείου, λίγο μετά την κηδεία του πιλότου.

-



Το όνομα του ανθυποσμηναγού Περικλή Στεφανίδη, που έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε στο πύρινο μέτωπο της Καρύστου, πρόκειται να δοθεί στο 16ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, στο οποίο φοίτησε, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

"Ο Περικλής Στεφανίδης με την αυτοθυσία του τίμησε τον όρκο του προς την Πατρίδα, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τι σημαίνει να αγωνίζεσαι μέχρι τελευταίας ρανίδας για το κοινωνικό σύνολο. Ας είναι ο τελευταίος πιλότος που χάνεται σε καιρό ειρήνης. Δεν θα τον ξεχάσουμε. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα τιμήσει στο πρόσωπό του την αυτοθυσία των Ελλήνων πιλότων, δίνοντας το όνομά του στο 16ο Λύκειο, το σχολείο από το οποίο ο ίδιος ξεκίνησε να κάνει όνειρα για τους ελληνικούς ουρανούς. Αιώνια του η μνήμη", σημείωσε ο κ. Ζέρβας.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης παρέστη στην εξόδιο ακολουθία για τον ανθυποσμηναγό Περικλή Στεφανίδη, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, Παλαιού Αγιονερίου Κιλκίς.

Ειδήσεις σήμερα:

Conference League: Ο Άρης ισόπαλος με την Αραράτ

Φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο (βίντεο)

Πέθανε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος