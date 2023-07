Μαγνησία

Νέα Αγχίαλος: Οδοιπορικό του ΑΝΤ1 στην πόλη “φάντασμα” (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 κατέγραψε το πρωί της Παρασκευής ό,τι άφησε πίσω της η έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών στην 111 Πτέρυγα Μάχης, στη Νέα Αγχίαλο.

Ρεπορτάζ: Φωτεινή Νάσσου, κάμερα: Γιάννης Καρβουνόπουλος

Σαν πόλη φάντασμα φαίνεται να μοιάζει η Νέα Αγχίαλος μετά την φωτιά σε αποθήκες πυρομαχικών.

Δεκάδες σπασμένες βιτρίνες και παράθυρα, σε επιχειρήσεις και σχολεία. Η οδός 20ης Ιουλίου, μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο.

Στο οδοιπορικό που έκανε ο ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή που εκκενώθηκε, μίλησε με κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής.

«Είμαστε δεύτερη μέρα κλειστά. Πότε θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές, δεν ξέρω, ούτε πότε θα ανοίξουμε», δήλωσε ιδιοκτήτης καταστήματος.

«Υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, ερήμωσε η πόλη. Είναι δύσκολο να επιβιώσουν οι επιχειρηματίες», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Το ωστικό κύμα, ισοπέδωσε βιοτεχνία στην περιοχή Καραμπά, σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από την 111 Πτέρυγα Μάχης.

Όπως είπε ιδιοκτήτης βιοτεχνίας, η έκρηξη «διέλυσε το μαγαζί μου. Είχα αλουμινάδικο μετά τα φανάρια του αεροδρομίου και δεν έμεινε τίποτα όρθιο».

Ιδιοκτήτης βενζινάδικου δήλωσε πως έχει προϊόντα αξίας 20.000 ευρώ εκτεθειμένα και δεν μπορεί να πλησιάσει στο βενζινάδικο.

Πάντως, αρκετοί ηλικιωμένοι παρέμειναν στα σπίτια τους, παρά την παρότρυνση των αστυνομικών, να εκκενώσουν την περιοχή.

«Μείναμε ταπουρωμένοι στο σπίτι μας και κάναμε την προσευχή μας. Δεν φοβηθήκαμε από τις φωτιές, αλλά από τα πυρομαχικά. Νόμιζα ότι διαλύθηκε το σπίτι», δήλωσε μια γυναίκα, κάτοικος της περιοχής.

Τα μηνύματα εκκένωσης για 12 οικισμούς εστάλησαν εχθές μετά τις 3 το μεσημέρι με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να κατευθυνθούν προς το παραλιακό μέτωπο και να επιβιβαστούν σε φουσκωτά, για να διαφύγουν μέσω θαλάσσης προς το Βόλο.

Επαγγελματίες και κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν στη Νέα Αγχίαλο από το πρωί.

