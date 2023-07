Αχαΐα

Κατάρρευση γέφυρας στην Πάτρα: ελεύθεροι δύο ακόμα κατηγορούμενοι

Ποιοι οι περιοριστικοί όροι που επέβαλε ο αρμόδιος ανακριτής, τι συμβαίνει με τον τέταρτο κατηγορούμενο.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα, δύο ακόμα κατηγορούμενοι για υπαιτιότητα στην κατάρρευση γέφυρας η οποία συνέβη στην Πάτρα την Κυριακή 23 Ιουλίου, μετά από τον πρώτο κατηγορούμενο, υπεύθυνο μηχανικό ασφαλείας της γέφυρας, ο οποίος αφέθηκε επίσης ελεύθερος χθες Πέμπτη.

Η απολογία των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή πραγματοποιήθηκε στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας όπου νοσηλεύονται. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αμφότεροι κρίθηκαν μη προφυλακιστέοι με μόνο περιοριστικό όρο την απαγόρευση της εξόδου τους από τη χώρα, χωρίς δηλαδή κάποια χρηματική εγγύηση.

Τον ίδιο περιοριστικό όρο αντιμετωπίζει και ο μηχανικός, στον οποίο ωστόσο επιβλήθηκε επιπλέον και χρηματική εγγύηση ύψους 2.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η απολογία ενός ακόμα από τους συνολικά τέσσερις κατηγορουμένους.

