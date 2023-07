Αχαΐα

Κατάρρευση γέφυρας την Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο ένας από τους συλληφθέντες

Ποιοι περιοριστικοί όροι του επιβλήθηκαν. Πότε θα απολογηθούν οι υπόλοιποι συληφθέντες.

Στον ανακριτή απολογήθηκε την Πέμπτη ο ένας από τους συλληφθέντες για την φονική κατάρρευση της γέφυρας της Περιμετρικής στα Μποζαΐτικα Πατρών.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο υπεύθυνος ασφαλείας του έργου, αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 2.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Την Παρασκευή, αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες. Τους βαραίνουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται πως το τραγικό περιστατικό είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δώδεκα ακόμη, ενώ προχθές το βράδυ σταμάτησε η έρευνα για τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια της γέφυρας, καθώς διαπιστώθηκε πως μετά από τρεις ημέρες εξονυχιστικού ελέγχου δεν υπήρξε κανείς που να είχε καταπλακωθεί από τους τόνους τσιμέντου.

