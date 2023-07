Καστοριά

Καστοριά: Φωτιά στον Τρίλοφο - Ρίψεις νερού και από αέρος

Η εστία φωτιάς προκλήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου και σήμανε "συναγερμό" στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στον Τρίλοφο Καστοριάς.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Παράλληλα δόθηκε εντολή σε ένα ελικόπτερο και ξεκίνησε τις ρίψεις νερού στο μέτωπο της φωτιάς





