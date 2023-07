Μαγνησία

Μαγνησία: “Με ακολουθούσε παντού, στον δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά…”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος για 41χρονη γυναίκα.Τι κατήγγειλε η ίδια για το περιστατικό με τον πρώην σύντροφό της.

-

Ένας 54χρονος απ΄τις Σποράδες καταδίωκε την πρώην σύντροφό του και έμπαινε κρυφά στο σπίτι της , για να τραβήξει φωτογραφίες, πήγαινε συνεχώς έξω από το σπίτι της, την ακολουθούσε παντού και δεν δεχόταν πως είχαν χωρίσει! Η 41χρονη γυναίκα που δεν άντεχε άλλο, αναγκάστηκε να τον καταγγείλει την περασμένη Δευτέρα στην αστυνομία, για κλοπή και απειλή και το Αυτόφωρο πραγματοποιήθηκε χθες.

Στις 14 Ιουλίου μπήκε στο σπίτι της όσο εκείνη έλειπε, της και αφαίρεσε το κλειδί του αυτοκινήτου και ρούχα εργασίας της, ενώ έβγαζε φωτογραφίες το σπίτι σύμφωνα με την ίδια, ενώ όπως τόνισε στο δικαστήριο «με ακολουθούσε παντού, στον δρόμο, στα κοινωνικά δίκτυα , στο σπίτι, στην εργασία, στο δρόμο, έμπαινε με την μηχανή του μπροστά στο αυτοκίνητό μου και μου έκοβε τον δρόμο . Αν δεν του μιλούσα, δεν με άφηνε να φύγω και με έβριζε χυδαία».

Ο πρώην σύντροφος της ωστόσο, τα αρνήθηκε όλα, ωστόσο, καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή, δεν πρέπει να την πλησιάζει στα 100 μέτρα και να έχει επικοινωνία μαζί της ούτε δια ζώσης ούτε εξ αποστάσεως, ενώ ο εισαγγελέας πρότεινε έκτιση μέρους ποινής για διάστημα είκοσι ημερών καθώς η παρουσία του αποτελεί κίνδυνο για την 41χρονη.

πηγή: magnesianews.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Πάτρα: Η Χριστίνα δεν τα κατάφερε - Δωρεά οργάνων της 14χρονης (εικόνες)

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)