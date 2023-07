Ηλεία

Φωτιές στην Ηλεία: Προσαγωγή για εμπρησμό στην Αρχαία Ολυμπία (εικόνες)

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών σε πολλαπλά μέτωπα στην Ηλεία, ενώ προσήχθη ένας άνδρας κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Στην προσαγωγή ενός υπόπτου για εμπρησμό προχώρησαν οι πυροσβεστικές Αρχές στην Ηλεία, όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα.

Ο άγνωστος άνδρας που φέρεται να επιχείρησε να βάλει φωτιά σε δασική έκταση στην Αρχαία Ολυμπία, εντοπίστηκε και προσήχθη.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε διπλό μέτωπο στη Βαρβάσαινα, όπου καίγεται αναγεννημένο δάσος.

Το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 για προληπτική εκκένωση των οικισμών Παλαιοβαρβάσαινα, Καρούτες, Στρέφι και Σμίλα.

Ένας πολίτης εντοπίστηκε λιπόθυμος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου η φωτιά περιορίστηκε σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις από Βαρβάσαινα προς Παλαιοβαρβάσαινα.

Oι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 19 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα ενώ από αέρος, επιχειρούν 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

