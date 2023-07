Πιερία

Τροχαίο δυστύχημα: Απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα έχασε το έλεγχο του οχήματος της, τράκαρε σε κάδο απορριμμάτων και το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά.

-

Με φρικτό τρόπο έχασε τη ζωή της μια γυναίκα στην Κατερίνη, μετά από τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του odelalis.gr, το όχημα το οποίο οδηγούσε η άτυχη γυναίκα σε δρόμο της πόλης ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε κάδο απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά.

Η γυναίκα δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το όχημα και κάηκε μέσα στο αυτοκίνητο της.

Επί τόπου στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εργατικό δυστύχημα στη Βοιωτία: Εργάτης έπεσε από σκεπή

Εγνατία: Αυτοκίνητο “πάει σφαίρα” στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)

Κατάρρευση γέφυρας στην Πάτρα: Πέθανε ο 22χρονος τραυματίας