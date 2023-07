Πιερία

Τροχαίο - Κατερίνη: Μητέρα 3 παιδιών η γυναίκα που απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της (βίντεο)

Η γυναίκα δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το όχημα και κάηκε μέσα στο αυτοκίνητο της.

Με φρικτό τρόπο έχασε τη ζωή της μια γυναίκα στην Κατερίνη, μετά από τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα του Σαββάτου.

Η άτυχη 38χρονη που βρήκε φρικτό θάνατο ήταν μητέρα 3 παιδιών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του odelalis.gr, το όχημα το οποίο οδηγούσε η άτυχη γυναίκα σε δρόμο της πόλης ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε κάδο απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά.

Το τμήμα τροχαίας Κατερίνης διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για μηχανική βλάβη του αυτοκινήτου.

πηγή βίντεο/fb:Μαργαρίτα Καραγιώργου

