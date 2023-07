Καβάλα

Θάσος: φωτιά σε ορεινή περιοχή του νησιού

Αγωνία για κατοίκους και επισκέπτες, για το τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες αν δεν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Θάσο λίγο πριν από το μεσημέρι σήμερα Δευτέρα, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου της τοπικής κοινότητας Ραχωνίου, σημαίνοντας συναγερμό σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η φωτιά, που είναι ορατή και από την Καβάλα, προκλήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από δέντρο που έπεσε πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα και εν συνεχεία φωτιά.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Θάσου. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2023

