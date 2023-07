Πολιτική

Περιφέρεια Αττικής: Ο Χαρδαλιάς πήρε τα “γαλάζιο” χρίσμα

Ανακοινώθηκε και επίσημα η υποψηφιότητα του Νίκου Χαρδαλιά, για την Περιφέρεια Αττικής.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας είχε γίνει σχετική συζήτηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο, χωρίς, όμως, τότε να είχε προχωρήσει, σύμφωνα με την «Καθημερινή» . Οι τελευταίες εξελίξεις τον φέρνουν ξανά στο προσκήνιο, καθώς πρόκειται για γνήσιο αυτοδιοικητικό με 11 χρόνια θητεία ως δήμαρχος Βύρωνα.

Λίγη ώρα πριν την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας Χαρδαλιά, πληροφορίες ανέφεραν ότι η πλευρά του νυν περιφερειάρχη, Γιώργου Πατούλη επιθυμούσε να υπάρξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πλέον, παραμένει ερωτηματικό αν ο κ. Πατούλης θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Περιφέρεια Αττικής χωρίς τη στήριξη της κυβερνώσας παράταξης.

