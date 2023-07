Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μπήκαν σε γηροκομείο και ξήλωσαν χρηματοκιβώτιο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Πώς κατάφεραν να μπουν στο γηροκομείο και να πάρουν μαζί τους... φεύγοντας το χρηματοκιβώτιο.

Σοκάρει η θρασύτητα με την οποία δρούσε μια ομάδα διαρρηκτών στη Θεσσαλονίκη.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως σήμερα δείχνει τους δράστες να μπαίνουν σε οίκο ευγηρίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη και να αρπάζουν με μεγάλη άνεση ένα χρηματοκιβώτιο.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Χάρη στις ενέργειες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης τα έξι μέλη της σπείρας σήμερα βρίσκονται στη φυλακή.

Συνελήφθησαν τον Μάιο του 2023 και οι αστυνομικοί τους συσχέτισαν με 12 περιστατικά. Συνέχισαν την αστυνομική έρευνα και διαπίστωσαν ότι είχαν κάνει ακόμη τρία χτυπήματα. Το ένα από αυτά ήταν τον Απρίλιο του 2022 στον οίκο ευγηρίας και τα άλλα δύο σε οικίες, στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψή τους

Τα ξημερώματα της 11ης Μαϊου αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου, με τη συνδρομή ομάδας της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας εντόπισαν και ακινητοποίησαν στην περιοχή της Νικόπολης τους έξι δράστες, οι οποίοι λίγο νωρίτερα μετέβησαν με αυτοκίνητο που έφερε κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας σε επιχείρηση στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας και αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να διαρρήξουν χώρο όπου υπήρχε τοποθετημένο μηχάνημα ΑΤΜ.

Πηγή: thestival.gr

