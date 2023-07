Κέρκυρα

Ναρκωτικά - Κέρκυρα: Έκρυβε κοκαΐνη... μέσα σε σακούλα με γαριδάκια (εικόνες)

Πού και πώς εντοπίστηκε η νεσρή γυναίκα που κουβαλούσε ναρκωτικά μέσα... στα γαριδάκια.

Η Αστυνομία στην Κέρκυρα συνέλαβε μια γυναίκα, η οποία είχε κρύψει κοκαΐνη στη βαλίτσα της και μάλιστα την είχε τοποθετήσει σε σακούλα που περιείχε γαριδάκια.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη τη Δευτέρα (31/7) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, μια 35χρονη αλλοδαπή και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας η αλλοδαπή εντοπίσθηκε και συνελήφθη στην περιοχή των ΚΤΕΛ Κέρκυρας, καθώς στις αποσκευές της, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη σε συσκευασία σνακ (γαριδάκια), ποσότητα -203,3- γραμμαρίων κοκαΐνης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

