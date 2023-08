Ιωάννινα

Γιάννενα: Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για εμπρησμό στα Τζουμέρκα

Ο 57χρονςο έγινε αντιληπτός από τους κατοίκους που τον είδαν να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς που είχε προκαλέσει.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 57χρονος που συνελήφθη στο Καλέντζι Τζουμέρκων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική περιοχή.

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, 29 Ιουλίου, ο κατηγορούμενος βρισκόταν με το αυτοκίνητό του λίγο έξω από το Καλέντζι και παρακολουθούσε την εξέλιξη πυρκαγιάς δίπλα στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει.

Οι κάτοικοι της περιοχής τον είδαν και ενημέρωσαν τις Αρχές. Λίγο αργότερα συνελήφθη από τους άνδρες του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής.

