Ηράκλειο - Έκρηξη σε σπίτι: Μάνα και κόρη υπέστησαν εγκαύματα (εικόνες)

Με εγκαύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μια μητέρα και το ανήλικο κοριτσάκι της, έπειτα από φωτιά στο σπίτι τους, που προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.

Τρομακτικό ήταν το χθεσινό βράδυ για μια μητέρα με το παιδί της στις Μοίρες του δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Ενώ βρίσκονταν στο σπίτι η 43χρονη μητέρα με την 11χρονη κόρη της, μια φιάλη υγραερίου εξερράγη με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στον χώρο της κουζίνας και του χολ.

Από την φωτιά προκλήθηκαν εγκαύματα στη 43χρονη μητέρα και στο μόλις 11 χρόνων κοριτσάκι της.

Αμέσως στον τόπο του συμβάντος έσπευσε πυροσβεστική υπηρεσία με 6 οχήματα και 14 υπαλλήλους για να σβήσουν γρήγορα τη φωτιά πριν επεκταθεί και στο υπόλοιπο σπίτι.

Την τραυματισμένη μητέρα με το παιδί παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

