Σάμος

Σάμος - Θανατηφόρο τροχαίο: ο Τούρκος οδηγός εγκατέλειψε αβοήθητο το θύμα του

Που και πως προσπάθησε να κρυφτεί ο υπαίτιος οδηγός και πως αποκαλύφθηκε χάρη στα γαβγίσματα ενός σκύλου. Υπέκυψε στα τραύματα της η άτυχη γυναίκα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (2/8) στην περιοχή του Γλυκόριζα στην Σάμο, όταν ένα αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο παρέσυρε και χτύπησε μία τουρίστρια που οδηγούσε δίκυκλο όχημα.

Ο Τούρκος οδηγός μετά την παράσυρση, εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει και να κατέβει να προσφέρει την οποιαδήποτε βοήθεια στη γυναίκα που παρέσυρε.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν την 42χρονη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί αποφάσισαν να διασωληνωθεί. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να κρατηθεί στη ζωή, η γυναίκα κατέληξε.

Ο Τούρκος μετά την εγκατάλειψη κρύφτηκε στη περιοχή, ενώ έγινε αντιληπτός από έναν σκύλο ο όποιος τον εντόπισε και άρχιζε να τον γαυγίζει.

Οι ιδιοκτήτες του σκύλου ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία όπου αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και τον συνέλαβαν.

