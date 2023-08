Πολιτική

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο

Εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας θεωρούνται οι επαφές του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, μετά από την πρόσφατη αναθέρμανση των σχέσεων Καΐρου - Άγκυρας.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, την Πέμπτη, 3 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αίγυπτο, η οποία προσφάτως έχει αναθερμάνει τις σχέσεις της με την Τουρκία.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, στις 11:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Abdel Fattah El-Sisi, στο Προεδρικό Μέγαρο στο Ελ Αλαμέιν. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Μνημείο Ελλήνων Πεσόντων στη Μάχη του Ελ Αλαμέιν.

Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της υποψηφιότητας του Δημήτρη Πτωχού για τη θέση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στο Δημαρχείο Μεσσήνης.

