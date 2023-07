Πολιτική

Εκλογές 2023 - Πτωχός: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα γίνει σημαιοφόρος στην νέα πορεία της Ελλάδας

Το μήνυμα του υποψήφιου Περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μία από τις ελάχιστες στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος ο νυν “γαλάζιος” Περιφερειάρχης.

«Πανέτοιμος με ένα άμεσο σχέδιο των πρώτων 100 ημερών για την Πελοπόννησο εμφανίζεται ο Δημήτρης Πτωχός. Στα χνάρια του προγραμματισμού που η κυβέρνηση κάνει κεντρικά -και με βάση την τεχνοκρατική του αναφορά- ο Δημήτρης Πτωχός μοιάζει έτοιμος, όχι μόνο για την ανταπόκριση στην εξέλιξη της προεκλογικής περιόδου, αλλά κύρια για την επόμενη μέρα. Το πλάνο περιλαμβάνει την προώθηση της περιφέρειας σε όλους τους τομείς, δυναμικά και με συγκεκριμένο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, προκειμένου τα αποτελέσματα της δικής του σφραγίδας να αρχίσουν να φαίνονται άμεσα», αναφέρει το Best-tv, λίγες ώρες μετά από την ανακοίνωση του Δημήτρη Πτωχού, ως του υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, που θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία.

Μάλιστα, ο κ. Πτωχός είναι από τις «εξαιρέσεις», καθώς μαζί με τον Αλκιβιάδη Στεφανή στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι οι μόνοι «καινούριοι υποψήφιοι», αφού σε όλες τις άλλες Περιφέρειες η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει τους νυν «γαλάζιους» Περιφερειάρχες, πλην της Κρήτης, όπου θα στηρίξει εκ νέου τον Σταύρο Αρναουτάκη, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.





Στην πρώτη επίσημη τοποθέτηση του, μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, ο Δημήτρης Πτωχός αναφέρει τα εξής:

«Φίλες και Φίλοι, συμπολίτες,

H Πελοπόννησος είναι η γη στην οποία γεννηθήκαμε. Ένας τόπος πλούσιος σε ομορφιά και παραδόσεις, με σπουδαίους ανθρώπους. Οι Μωραΐτες έχουμε σταθεί πρωταγωνιστές σε όλη την πορεία του Έθνους μας. Σήμερα, πρέπει να κτίσουμε πάνω σε ό,τι θετικό έχει γίνει και να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Για να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να κινητοποιήσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου.

Η πρόταση του Πρωθυπουργού να μπω μπροστά σε αυτή την προσπάθεια, με τιμά. Τον ευχαριστώ. Υπόσχομαι να δώσω τον καλό αγώνα για την παράταξη και τον τόπο μας.

Χρειαζόμαστε ένα νέο όραμα και σχέδιο για να το κάνουμε πραγματικότητα. Ώστε η Πελοπόννησος του 2028 να είναι μια περιφέρεια πρότυπο σε όλα: την παραγωγικότητα, στην προσέλκυση επενδύσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Αλλά και τις σύγχρονες υποδομές της, τις ψηφιακές της υπηρεσίες, την εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και το κοινωνικό της πρόσωπο ώστε κανείς να μην μείνει πίσω, αβοήθητος.

Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Το ίδιο όμως και οι ευκαιρίες: η χώρα έχει μια ισχυρή κυβέρνηση, αποφασισμένη να προχωρήσει σε ριζικές μεταρρυθμίσεις και να φέρει και να αξιοποιήσει σημαντικά κονδύλια. Η Περιφέρειά μας πρέπει να είναι παρούσα στο κέντρο των εξελίξεων: να διεκδικεί, να διαπραγματεύεται, να συνεργάζεται, να κερδίζει. Στη Νέα Πορεία της χώρας, θέλουμε την Πελοπόννησο σημαιοφόρο. Είναι η δική μας ώρα. Εδώ, στον δικό μας τόπο. Αυτή τη νέα σελίδα, σας καλώ να τη γράψουμε όλοι μαζί

Δημήτρης Πτωχός - Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου»

