Τουρκία - Αίγυπτος: διόρισαν πρέσβεις και "ζεσταίνουν" την σχέση τους

Σε διορισμό πρέσβεων προχώρησαν η Άγκυρα και η Αίγυπτος. Αιχμηρό σχόλιο του Ερντογάν για τα επεισόδια στην Γαλλία.

(Πηγή εικόνας: Τουρκική Προεδρία/ AFP)

Σε αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων τους προχώρησαν Τουρκία και Αίγυπτος, διορίζοντας πρέσβεις στο Κάϊρο και στην Άγκυρα αντιστοίχως.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «η Δημοκρατία της Τουρκίας και η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου ανακοινώνουν ότι οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν αναβαθμιστεί σε επίπεδο πρεσβειών».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, ‘Αννα Ανδρέου, η ανακοίνωση επισημαίνει ότι «Η Τουρκία έχει προτείνει τον Πρέσβη Σαλίχ Μουτλού Σεν ως Πρέσβη στο Κάιρο και η Αίγυπτος έχει προτείνει τον Αμρ Ελχαμάμι ως Πρέσβη στην Άγκυρα. Η αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών έχει γίνει πράξη σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν οι Πρόεδροι των δύο χωρών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «το βήμα αυτό στοχεύει στην εκ νέου εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και αντανακλά την αμοιβαία βούληση για ανάπτυξη διμερών σχέσεων σύμφωνα με τα συμφέροντα του τουρκικού και του αιγυπτιακού λαού».

Ερντογάν για Γαλλία: Οι Αρχές να διδαχθούν από την κοινωνική έκρηξη

Εν τω μεταξύ, σε δήλωση του μετά από το Υπουργικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Δευτέρας, ο Ταγίπ Ερντογάν, σχολιάζοντας τα γεγονότα στην Γαλλία, δήλωσε ότι «Ειδικά σε χώρες γνωστές για το αποικιακό τους παρελθόν, ο πολιτισμικός ρατσισμός έχει μετατραπεί σε θεσμικό ρατσισμό. Η αιτία των γεγονότων που ξεκίνησαν στη Γαλλία βρίσκεται η κοινωνική δομή που αναπτύχθηκε από αυτή τη νοοτροπία. Όσοι σπέρνουν τον άνεμο θερίζουν την καταιγίδα, η αποικιοκρατία είναι η αιτία των γεγονότων».

Ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως μεταδίδει η Άννα Ανδρέου, συμπλήρωσε ότι «Οι περισσότεροι από τους μετανάστες που είναι καταδικασμένοι να ζουν σε γκέτο και που καταπιέζονται συστηματικά, είναι μουσουλμάνοι. Η βία δυστυχώς γέννησε τη βία και πυροδότησε τα σημερινά γεγονότα. Φυσικά, δεν επιδοκιμάζουμε την καταστροφή της δημόσιας περιουσίας, το κάψιμο δρόμων και τη λεηλασία καταστημάτων. Τα επεισόδια στους δρόμους δεν μπορούν να είναι η περίφημη μέθοδος για αναζήτηση δικαιοσύνης. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι αρχές πρέπει να διδαχθούν και από την κοινωνική έκρηξη».

