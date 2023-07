Κόσμος

Γαλλία: Έκκληση της οικογένειας του 17χρονου - Δωρεές υπέρ του αστυνομικού που τον σκότωσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γιαγιά του 17χρονου απηύθηνε έκκληση προς τους διαδηλωτές. Την ίδια ώρα πρωτοβουλία υπέρ του αστυνομικού στο διαδίκτυο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

-

"Σταματήστε, μη σπάτε": η γιαγιά του Ναέλ Μ., που σκοτώθηκε την Τρίτη από πυρά αστυνομικού στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, απηύθυνε σήμερα έκκληση για ηρεμία μετά την πέμπτη συνεχή νύχτα ταραχών, οι οποίες ξέσπασαν μετά τον θάνατο του 17χρονου εγγονού της.

"Σε αυτούς που σπάνε, τους λέω: σταματήστε. Να μην σπάσουν τις βιτρίνες, να μην σπάσουν τα σχολεία, τα λεωφορεία. Σταματήστε, οι μαμάδες είναι αυτές που παίρνουν τα λεωφορεία, οι μαμάδες είναι αυτές που περπατούν έξω!", προέτρεψε, μιλώντας στο δίκτυο BFMTV. "Θέλουμε αυτοί οι νέοι να μείνουν ήσυχοι. Ο Ναέλ, είναι νεκρός. Η κόρη μου είχε ένα μοναχοπαίδι, είναι χαμένη πια, τελείωσε, η κόρη μου δεν έχει πια ζωή. Και εμένα, με έκαναν να χάσω και την κόρη μου και τον εγγονό μου".

Οι σκηνές λεηλασίας, καταστροφής και βίας πλήθαιναν σε όλη τη χώρα εδώ και αρκετές ημέρες μετά τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ από τον πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής ενός αστυνομικού κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου από τον οποίο ο έφηβος προσπαθούσε να διαφύγει, βάζοντας μπρος καθώς ήταν στο τιμόνι ενός δυνατού αυτοκινήτου στα δυτικά προάστια του Παρισιού.

"Κατηγορώ τους δύο αστυνομικούς, γιατί ήταν δύο, αυτοί που έδωσαν δύο χτυπήματα με τον υποκόπανο των όπλων τους στο κεφάλι του εγγονού μου, και αυτόν που πυροβόλησε απευθείας στην καρδιά, μπορούσε να τον πυροβολήσει στο πόδι, στο χέρι", πρόσθεσε η γιαγιά.

"Του αφαίρεσαν τη ζωή", υπογράμμισε, σοκαρισμένη από την πρωτοβουλία στο Διαδίκτυο υπέρ του αστυνομικού, δράστη του θανάσιμου πυροβολισμού.

"Ραγίζει η καρδιά μου. Αυτός μου πήρε τον εγγονό μου. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πληρώσει, όπως όλοι. Αυτοί που σπάνε, που χτυπούν τους αστυνομικούς θα τιμωρηθούν επίσης. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Πιστεύω στη δικαιοσύνη", πρόσθεσε.

Συγκέντρωση χρημάτων για τον αστυνομικό

Μια έκκληση για δωρεές υπέρ του Γάλλου αστυνομικού που πυροβόλησε και σκότωσε τον 17χρονο Ναέλ ξεπέρασε αργά σήμερα το απόγευμα τις 670.000 ευρώ.

Ο στόχος της συγκέντρωσης δωρεών είναι να υποστηριχθεί η οικογένεια του αστυνομικού, "ο οποίος έκανε τη δουλειά του και πληρώνει βαρύ τίμημα", αναφέρει η εκστρατεία σε ανακοίνωση.

Η εκστρατεία οργανώθηκε από τον Ζαν Μεσιά, υποστηρικτή του Γάλλου ακροδεξιού πολιτικού Ερίκ Ζεμούρ.

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 17χρονο Ναέλ προφυλακίστηκε και διεξάγεται σε βάρος του έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ήπια νύχτα μετά από πέντε βράδια εκτεταμένων επεισοδίων



Το σοκ που προκάλεσε η επίθεση εναντίον του δημάρχου της Λ’Αΐ-Λε-Ροζ, κοινότητας 30.000 κατοίκων, νότιο προάστιο του Παρισιού, έθεσε σε δεύτερο πλάνο την αποκλιμάκωση των βίαιων επεισοδίων

Η επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον του σπιτιού του δημάρχου παρισινού προαστίου προκάλεσε αγανάκτηση στη Γαλλία, όπου η νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ήταν, συγκριτικά, πιο ήρεμη, έπειτα από πέντε συναπτά βράδια ταραχών το έναυσμα των οποίων ήταν ο θάνατος 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να υποδεχθεί σήμερα τους προέδρους των δυο σωμάτων του γαλλικού κοινοβουλίου, κατόπιν, αύριο Τρίτη, τους δημάρχους 220 δήμων και κοινοτήτων όπου ξέσπασαν βίαια επεισόδια. Ζήτησε επίσης από την πρωθυπουργό του Ελιζαμπέτ Μπορν να συναντηθεί με τους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων σήμερα.

Ο αρχηγός του κράτους θέλει να «ξεκινήσει λεπτομερές και πιο μακροπρόθεσμο έργο για να κατανοηθούν σε βάρος τα αίτια που οδήγησαν στα γεγονότα» των τελευταίων ημερών στη Γαλλία, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Σε πέντε βράδια ταραχών, ως το πρωί της Κυριακής, το υπουργείο Εσωτερικών καταμέτρησε περίπου 5.000 πυρπολημένα αυτοκίνητα, σχεδόν 1.000 δημόσια κτίρια που πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν φθορές, 250 επιθέσεις σε τμήματα της αστυνομίας ή της χωροφυλακής, πάνω από 700 τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου...

Ισχυρές δυνάμεις επί ποδός

Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκε η κινητοποίηση τεράστιων δυνάμεων, κάπου 45.000 χωροφυλάκων και αστυνομικών με την υποστήριξη τεθωρακισμένων, σε όλη τη Γαλλία.

Σε κάποια σημεία έντασης, ιδίως στη Λιόν, όπου η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ομάδες ακροδεξιών βγήκαν στους δρόμους προφανώς με πρόθεση να συγκρουστούν με ταραχοποιούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντομπάσκετ - ΗΠΑ: Ο Χαρτ στην 12άδα κόντρα στην Ελλάδα

Δυτική Όχθη: Φονική αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ (εικόνες)

Επενδυτική βαθμίδα: Τα κρίσιμα ραντεβού με τους οίκους αξιολόγησης