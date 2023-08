Δωδεκανήσα

Ρόδος - Κηδεία εθελοντή πυροσβέστη: “Λύγισε” το νησί για τον Γιώργο Χατζηνικόλα (εικόνες)

Βυθισμένο στην θλίψη παραμένει το “νησί των ιπποτών” για τον πρόωρο χαμό του Γιώργου Χατζηνικόλα, αμέσως μετά την πολυήμερη μάχη με τις φλόγες.

Από θλίψη και συγκίνηση «γονάτισε» σήμερα ολόκληρο το νησί της Ρόδου, καθώς εκατοντάδες κόσμου, συνόδευσαν το 40χρονο παλικάρι – εθελοντή, στην τελευταία του κατοικία.

Η νεκρώσιμος ακολουθία του Γιώργου Χατζηνικόλα εψάλη στο κοιμητήριο του Αγίου Λάζαρου στον Αρχάγγελο, όπου και «ράγισαν καρδιές» κατά τη διάρκεια της κηδείας του, με τραγικές φιγούρες την οικογένειά του, τους φίλους και τους συγγενείς.

Ο Γιώργος Χατζηνικόλας, ήταν ένας από τις χιλιάδες των Ροδιτών, που έδωσαν σκληρή μάχη στο μέτωπο της φωτιάς, παλεύοντας μέρα και νύχτα για να την περιορίσουν.

Την Τετάρτη ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Ρόδου με έντονη δύσπνοια και λίγες ώρες αργότερα απεβίωσε, βυθίζοντας έτσι στο πένθος την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη τη Ρόδο.

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη νεκροψία

Το πρωί της Παρασκευής (04.08), στο νησί της Ρόδου ήρθε και το τεχνικός σύμβουλος – ιατροδικαστής που όρισε η οικογένεια, ο οποίος σε συνεργασία με την ιατροδικαστική υπηρεσία της Ρόδου, ολοκλήρωσαν την προβλεπόμενη διαδικασία και κατέληξαν στο ότι για να μπορεί να αντληθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο τον 40χρονο Γιώργο Χατζηνικόλα του Νικολάου, θα πρέπει να ολοκληρωθούν πρώτα οι εργαστηριακές εξετάσεις και οι αναλύσεις που παραγγέλθηκαν.

Στη συνέχεια θα ενημερωθεί επισήμως η οικογένεια, ενώ το πόρισμα θα κατατεθεί και στην εισαγγελία Ρόδου, για να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Αρωγός στην οικογένεια ο περιφερειάρχης

Μετά από πρόταση του Γιώργου Χατζημάρκου η περιφέρεια και το περιφερειακό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να υιοθετήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου τα δύο ανήλικα παιδιά του αδικοχαμένου Γιώργου Χατζηνικόλα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με την απόφαση η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα στηρίξει οικονομικά με το ποσό των 2000 ευρώ μηνιαίως την οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο άτυχος 40χρονος, ο οποίος είχε λάβει μέρος ως εθελοντής στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς της Ρόδου, ήταν πατέρας δύο παιδιών, 5 και 9 ετών, τα οποία η περιφέρεια υιοθετεί, μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, με το ποσό των 24.000 ευρώ ετησίως.

