Φωτιά στην Ρόδο: Πέθανε εθελοντής πυροσβέστης

Θρήνος για τον 40χρονο εθελοντή πυροσβέστη που είχε πάρει μέρος στην κατάσβεση της φωτιάς στην Ρόδο.

Νέα τραγωδία συγκλονίζει το νησί της Ρόδου, καθώς σήμερα, έχασε τη ζωή του στο Νοσοκομείο της Ρόδου όπου νοσηλεύονταν, ένας 40χρονος από τον Αρχάγγελο.

Πρόκειται για τον Γεώργιο Χατζηνικόλα του Νικολάου, ο οποίος όπως αναφέρουν στη ΡΟΔΙΑΚΗ συνδημότες του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με έντονη δύσπνοια αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε όταν η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Για το γεγονός παραγγέλθηκε διαδικασία νεκροψίας προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Ο 40χρονος ήταν επαγγελματίας ξενοδοχοϋπάλληλος και διέμενε τα τελευταία χρόνια στο χωριό της Πυλώνας μαζί με την οικογένειά του. Επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο στην κοινωνία του Αρχαγγέλου, ο οποίος ήταν ενεργό και δραστήριο μέλος στον Αρχάγγελο. Σε νεαρή ηλικία είχε δραστηριοποιηθεί και στον Αθλητισμό (μπάσκετ) στον αθλητικό όμιλο της περιοχής.

Τις ημέρες των πυρκαγιών, ο 40χρονος είχε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο ως εθελοντής, παλεύοντας όπως και χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Πηγή: rodiaki.gr

