Φωτιά στη Ρόδο - Ελάφια: Γέννησε τον Νικήτα και μετά κάηκε ζωντανή (εικόνα)

Στην Ρόδο, πολλα ελάφια βρήκαν φρικτό θάνατο από την πύρινη λαίλαπα. Συγκινεί η ιστορία του "Νικήτα", του ελαφιού που γεννήθηκε μέσα στις φλόγες, αλλά έμεινε αμκέσως μετά ορφανό.

Εθελοντές που συμμετείχαν στην περιφρούρηση καμένων εκτάσεων από τη φωτιά στο χωριό Απόλλωνα στο νησί της Ρόδου, βρήκαν ένα νεογέννητο ελάφι, το οποίο και διέσωσαν.

Το ελάφι, ήταν σε κακή κατάσταση, εξουθενωμένο και νωθρό και δεν δεχόταν ούτε νερό. Οι εθελοντές το μετέφεραν στην φάρμα του Στέργου Σεντονά ο οποίος επίσης κατάγεται από το χωριό Απόλλωνα και διατηρεί μικρή ομάδα ελαφιών ειδικής ράτσας.

«Τα παιδιά έφεραν εδώ σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί το ελαφάκι και ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Το βρήκαν μέσα στα καμένα. Σε πολύ κακή κατάσταση, αδύναμο και φοβισμένο. Ήταν ουσιαστικά ετοιμοθάνατο και νηστικό. Συμβουλευτήκαμε ειδικούς και αμέσως προχωρήσαμε ξεκινήσαμε διαδικασία διάσωσης. Φοβισμένο αρχικά αλλά στη συνέχεια ξεθάρρεψε. Με λίγη προσπάθεια, το δέχθηκε κοντά της η μία από τις δύο ελαφίνες που έχω και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ονομάσαμε "Νικήτα"»., δήλωσε στην ΡΟΔΙΑΚΗ ο κ. Στέργος Σεντονάς.

Μέσα σε λίγες ώρες, κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και άρχισε να παίζει με τα άλλα ελαφάκια στην φάρμα.

«Το θαύμα της φύσης. Σε όλο του το μεγαλείο. Και γι αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι όσοι βοηθήσαμε» κατέληξε ο κ. Σεντονάς.

(Πηγή εικόνων: Facebook / Stergos Sentonas)