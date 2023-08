Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος - Θάνατος εθελοντή πυροσβέστη: αναβολή της κηδείας για δεύτερη νεκροτομή

Τι προέκυψε από τη νεκροψία - νεκροτομή στην σορό του 39χρονου εθελοντή που έδινε πολυήμερη "μάχη" με τις φλόγες. Δεύτερη νεκροτομή ζήτησε η οικογένεια του.

Σε θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Ρόδου μετά τον χαμό του 39χρονου εθελοντή Γεωργίου Χατζηνικόλα, ο οποίος επί σχεδόν 10 ημέρες έδινε «μάχη» στο πύρινο μέτωπο του νησιού, το οποίο τέθηκε υπό έλεγχο την περασμένη εβδομάδα.

Σήμερα το απόγευμα επρόκειτο να κηδευτεί στον Αρχάγγελο αλλά τελικώς η οικογένεια επέλεξε να αιτηθεί τη διενέργεια και δεύτερης νεκροψίας και νεκροτομής.

Οπως απεκάλυψε η «δημοκρατική» το απόγευμα της Τρίτης (01.08.2023), ο άνδρας μετέβη στο νοσοκομείο με δύσπνοια και πόνους στο στομάχι. Οι γιατροί τον διασωλήνωσαν, αλλά κατέληξε. Όλοι πλέον θρηνώντας, αναρωτιούνται τι συνέβη στον άτυχο εθελοντή στην πυρόσβεση.

Η σύζυγος του 39χρονου, ενεργώντας ατομικά και στο όνομα των δύο ανήλικων τέκνων τους και η μητέρα του υπέβαλαν στον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου δια του συνηγόρου τους κ Γιώργου Κυπραίου το ακόλουθο αίτημα:

«Στις 01.082023 απεβίωσε, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ο σύζυγος της πρώτης, αδερφός της δεύτερης και τέκνο των τρίτης και τέταρτου από εμάς, Γεώργιος Χατζηνικόλας του Νικόλαου, ο οποίος είχε εισαχθεί σε αυτό την ίδια ημέρα λόγω αναπνευστικών δυσχερειών. Επειδή, ο θάνατος του ήταν αιφνίδιος και προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ζητάμε, ως στενότεροι συγγενείς του, να διενεργηθεί νεκροψία / νεκροτομή στο σώμα του. Παρακαλούμε λοιπόν να ενεργήσετε τα νόμιμα για την διενέργεια νεκροψίας / νεκροτομής στο σώμα του προαναφερόμενου εκλιπόντος, Γεωργίου Χατζηνικόλα του Νικολάου και να μας γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματά της».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη διενέργεια της νεκροψίας και νεκροτομής διαπιστώνονται παθολογικά αίτια τα οποία διερευνώνται περαιτέρω με εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς.

Εξ ορισμού εξάλλου καθώς ο θάνατος επήλθε 10 μέρες μετά τη φωτιά έχει αποκλειστεί αρμοδίως το ενδεχόμενο να οφείλεται σε εισπνοή διοξειδίου του άνθρακα, καπνών κλπ.

Οι συγγενείς όμως είχαν από την πρώτη στιγμή την υποψία:

«Περιμένουμε την νεκροψία – νεκροτομή γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι να σκεφτούμε. Γενικά δεν είχε προβλήματα υγείας. Εγώ που μίλησα και με γιατρούς της Ρόδου, μου είπαν ότι είχε εισπνεύσει πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Και μάλλον είχε μαζευτεί το υγρό στον πνεύμονα και όταν μαζεύεται έχει αυτά τα αποτελέσματα» ανέφερε ο εξάδερφος του 39χρονου και πρώην αντιδήμαρχος.

Ο ίδιος προσθέτει ότι η πολιτεία θα πρέπει να ενδιαφερθεί για την οικογένειά του 39χρονου ξαδέρφου του. «Έχει δύο μικρά παιδάκια, που τώρα είναι ορφανά από πατέρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει οι ιθύνοντες να “αγκαλιάσουν” αυτή την οικογένεια, γιατί ο εξάδερφός μου υπήρξε εθελοντής και δεν έβλεπε το προσωπικό του όφελος. Δεν το λέω επειδή ήταν συγγενής μου, αλλά τον έβλεπα συνέχεια μπροστά, συνεχώς στην πρώτη γραμμή να βοηθήσει. Και αυτό θα δούμε αν στοίχισε την ζωή του».

Ο 39χρονος είχε καταγωγή από τον Αρχάγγελο Ρόδου και διέμενε στο χωριό Πυλώνα με την γυναίκα του και τα δυο τους μικρά παιδιά.