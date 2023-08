Θεσσαλονίκη

Πλαστά χαρτονομίσματα: Τον “τσάκωσαν” με 4300 ευρώ

25χρονος κυκλοφορούσε με πλαστά χαρτονομίσματα. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Πλαστά χαρτονομίσματα επιχείρησε να διοχετεύσει στην περιοχή της Ασπροβάλτας 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός αλλοδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς που έκαναν περιπολία σε πεζόδρομο της Ασπροβάλτας και συνελήφθη όταν διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του 86 πλαστά χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 4.300 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόλβης.

