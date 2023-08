Εύβοια

Χαλκίδα: άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε φορτηγό πλοίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ερευνώνται τα πιθανά αίτια θανάτου, του άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε φορτηγό πλοίο.

-

Συναγερμός σήμανε στην Χαλκίδα μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα μέσα σε φορτηγό πλοίο.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στο λιμάνι της Χαλκίδας το μεσημέρι της Κυριακής, με τον 70χρονο άνδρα να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο θάνατος του Τούρκου οδηγού πιθανόν να οφείλεται σε παθολογικά αιτία.

Η σορός του άτυχου οδηγού μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομειο Χαλκίδας προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή που θα δείξει τα ακριβή αιτία του θανάτου του.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: εκδότρια σκοτώθηκε μπροστά στα παιδιά της (βίντεο ντοκουμέντο)

Ουρές - Κτηματολόγιο: online τα συμβόλαια και οι αριθμοί προτεραιότητας

Μουντιάλ Γυναικών - Στοιχήματα: Το φαβορί για τον τίτλο