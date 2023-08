Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών - Στοιχήματα: Το φαβορί για τον τίτλο

Ξεκινά το Σάββατο η β’ φάση του Μουντιάλ Γυναικών που μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+. Δείτε το πρόγραμμα και την Εθνική Ομάδα που έρχεται πρώτη στα γραφεία στοιχημάτων.

H Αγγλία εμφανίζεται ως το φαβορί για να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου γυναικών που διεξάγεται σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και προβάλλεται από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+.

Οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών:

WILLIAM HILL - Νικητές:

Αγγλία-11/4

Ισπανία-4/1

ΗΠΑ-9/2

Γαλλία-7/1

Ιαπωνία-15/2

LADBROKES - Νικητές:

Αγγλία-3/1

Ισπανία-4/1

ΗΠΑ-4/1

Γαλλία-13/2

Ιαπωνία-8/1

Η σέντρα στην φάση των «16», που θα απολάυσουμε σε ΑΝΤ1 και ANT1+, γίνεται το Σάββατο, 5 Αυγούστου, με τις αναμετρήσεις:

Ελβετία-Ισπανία (08:00)

Ιαπωνία-Νορβηγία (11:00)

Οι υπόλοιποι αγώνες στην β’ φάση του Μουντιάλ Γυναικών:

Ολλανδία-Νότια Αφρική

Σουηδία-ΗΠΑ

Αγγλία –Νιγηρία

Αυστραλία-Δανία

Κολομβία -Τζαμάικα

Γαλλία-Μαρόκο

Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 20 Αυγούστου στο Stadium Australia στο Σίδνεϊ.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ

