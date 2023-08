Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η φάση των “16” αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της φάσης των «16» του FIFA Women’s World Cup 2023™ όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+

Το FIFA Women’s World Cup 2023, η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών, συνεχίζεται και οι εθνικές ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των 16 αναμετρώνται από αύριο, Σάββατο 5 Αυγούστου, μέχρι και την Τρίτη 8 Αυγούστου για μια θέση στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών 2023, που θα μεταδοθούν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η φάση των ομίλων του FIFA Women’s World Cup 2023 ολοκληρώθηκε, με πολλά και εντυπωσιακά γκολ, γεμάτα γήπεδα, πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα και αρκετές εκπλήξεις! Στις μεγαλύτερες από αυτές, η Βραζιλία δεν κατάφερε να συνδυάσει το τελευταίο Μουντιάλ της σπουδαίας Μάρτα με μια πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, καθώς Γαλλία και Τζαμάικα πήραν την πρόκριση από τον 6ο όμιλο, ενώ η δύο φορές πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία πήρε το αεροπλάνο της επιστροφής μετά την ήττα από την Κολομβία και την ισοπαλία με τη Νότιο Κορέα. Σημαντική έκπληξη αποτέλεσε και ο αποκλεισμός της ομάδας του Καναδά, που μόλις πριν από δύο χρόνια είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη που θα μπορούσε να είχε συμβεί αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή. Η ομάδα των ΗΠΑ, κάτοχος των τεσσάρων από τα οκτώ Παγκόσμια Κύπελλα γυναικών που έχουν διεξαχθεί ως τώρα, δεν ενθουσίασε με τις εμφανίσεις της και χρειάστηκε τη βοήθεια της τύχης για να προκριθεί, καθώς στο τελευταίο παιχνίδι η Πορτογαλία είχε δοκάρι στις καθυστερήσεις και έχασε σπουδαία ευκαιρία για να αφήσει εκτός συνέχειας το μεγάλο φαβορί.

Η φάση των «16», που ξεκινάει αύριο, Σάββατο 5 Αυγούστου, επιφυλάσσει κάποια σπουδαία ντέρμπι που θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+:

Το Σάββατο, 5 Αυγούστου, στις 11:00, δύο πρώην πρωταθλήτριες κόσμου θα αναμετρηθούν με έπαθλο μια θέση στα προημιτελικά. Η Ιαπωνία, που κατέκτησε το τρόπαιο το 2011 και έκανε το 3 στα 3 με 11-0 γκολ στη φάση των ομίλων, θα αντιμετωπίσει την παραδοσιακά ισχυρή Νορβηγία, που είχε κατακτήσει το Μουντιάλ του 1995.

Την Κυριακή, 6 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, η φιναλίστ του 2003 Σουηδία, που επίσης έχει καταλάβει τρεις φορές την 3η θέση σε Μουντιάλ, θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τροπαίου και πολυνίκη της διοργάνωσης ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, της μεγάλης Μέγκαν Ραπίνο, που γνωρίζει την αποθέωση σε όλα τα γήπεδα. Οι Σουηδέζες πέρασαν με 3 νίκες από τη φάση των ομίλων, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν δικαιολογήσει έως τώρα τον τίτλο του φαβορί.

Πίσω από τα μικρόφωνα των περιγραφών και του σχολιασμού των αγώνων της φάσης των «16» θα βρίσκονται ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, ο Νίκος Παπαδογιάννης και η Αναστασία Βοσνάκη. Ακόμα, στον σχολιασμό των αγώνων, που μεταδίδονται από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, συμμετέχουν και παίκτριες και προπονήτριες ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της φάσης των «16» του FIFA Women’s World Cup 2023™ όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+:

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΒΕΤΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ (08:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΑΠΩΝΙΑ–ΝΟΡΒΗΓΙΑ (11:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΑΡΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (05:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΥΗΔΙΑ–ΗΠΑ (12:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΑΡΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ – ΝΙΓΗΡΙΑ (10:30) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΔΑΝΙΑ (13:30) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΤΣΑΜΑΪΚΑ (11:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΦΑΝΗ ΔΟΪΡΑΝΛΗ

ΓΑΛΛΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ (14:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ

Το FIFA Women’s World Cup 2023™ είναι το πρώτο Μουντιάλ γυναικών με συμμετοχή 32 ομάδων και το πρώτο που συνδιοργανώνεται από δύο χώρες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και προβάλλεται σε περισσότερες από 200 περιοχές παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού για το γυναικείο ποδόσφαιρο αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Στην ελληνική τηλεόραση είναι το πρώτο Μουντιάλ Γυναικών που μεταδίδεται ολόκληρο, με τον ΑΝΤ1 να μεταδίδει ζωντανά 17 από τους 64 αγώνες και το ΑΝΤ1+ και τους 64 αγώνες της διοργάνωσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και on demand σε όλες τις συσκευές.

Έως την Κυριακή 20 Αυγούστου, ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι με το FIFA Women’s World Cup 2023™. Όλες οι μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, έρχονται ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

