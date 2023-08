Ουκρανία: ρωσικό τάνκερ χτυπήθηκε από drones (εικόνες)

Τι αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης για την επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ρωσικό πετρελαιοφόρο, σε περιοχή στρατηγικής σημασίας.

Ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο επλήγη από ουκρανικά drones στο στενό του Κερτς, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η κυκλοφορία στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σ' ένα πλαίσιο αυξανόμενων εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα.

Το πλοίο υπέστη ζημιές και έφθασαν επιτόπου δύο ρυμουλκά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το Κέντρο θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης.

Το πρακτορείο διευκρίνισε πως δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από το πλοίο, το οποίο είχε πλήρωμα 11 ατόμων.

????The #Russian tanker Sig was hit near the #Crimeanbridge. According to media reports, the blow fell on the engine compartment and the pump room on board.The #Russians used this tanker as an air defense.#UkraineRussiaWar #UkraineWillWin #Ukraina #Ukraine #UkrainianArmy pic.twitter.com/aF0AnwiGxK