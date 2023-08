Λάρισα

Φωτιά στην Ελασσόνα

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά στην περιοχή Μπεχτέσι Καρυάς στην Ελασσόνα.

Η φωτιά καίει σε δύσβατη δασική έκταση σε μεγάλο υψόμετρο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 5 οχήματα , 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Πυροσβεστική: 37 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 37 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι περισσότερες εκ των οποίων αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

??37 δασικές ?? πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

??https://t.co/IQHT1tCIld pic.twitter.com/nOwnD3obDY

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2023

