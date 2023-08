Αργολίδα

Ναύπλιο - Τροχαίο: τραυματίες σε σύγκρουση αυτοκινήτου με βαν (εικόνες)

Επιβάτες και των δύο εμπλεκόμενων οχημάτων που συγκρούστηκαν μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 6 Αυγούστου στην οδό Άργους - Ναυπλίου στο ύψος της Αρχαίας Τίρυνθας στην Αργολίδα.

Το τροχαιό σημειώθηκε στις 10 περίπου το βράδυ όταν συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά ένα κλειστό φορτηγό όχημα ταχυμεταφορών που κατευθυνόταν προς Άργος με ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο με κατεύθυνση το Ναύπλιο.

Από την σύγκρουση το ΕΚΑΒ Αργολίδα παρέλαβε 5 συνολικά τραυματίες τρεις από το Ι.Χ. και δύο από το φορτηγό και τους μετεφερε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία Ναυπλίου που διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου, ενώ για αρκετή ώρα η οδός παρέμεινε κλειστή με την αστυνομία να εκτρέπει την κυκλοφορία.

