Πύργος – ζευγάρι ηλικιωμένων: Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο

Ο 103 ετών σύζυγος, δεν μπόρεσε να αντέξει τον θάνατο της 95χρονης συζύγου του και έφυγε λίγα λεπτά αργότερα.

Με διαφορά μόλις λεπτών της ώρας, έφυγαν χθες από την ζωή ο Γεώργιος Γκότσης 103 ετών και η Ασήμω Γκότση 95 ετών.

Πρώτα έφυγε η 95χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Πύργου και 40 περίπου λεπτά αργότερα έφυγε και ο σύζυγός της Γεώργιος Γκότσης, σαν να αισθάνθηκε την απώλεια της αγαπημένης του γυναίκας.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς κοινής ζωής τους, απέκτησαν πέντε παιδιά και 6 εγγόνια και ήταν πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον και στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα.

