Φλώρινα

Φωτιές σε Φλώρινα και Ορεστιάδα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για δύο μέτωπα. Στα σημεία επιχειρούν και ενέρια μέσα.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σιταριά Φλώρινας. Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ορεστιάδα, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες, 6 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Χαλκιδική: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Δεβελίκι Ιερισσού

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Δεβελίκι Ιερισσού, στη Χαλκιδική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10.30 το πρωί. Στο σημείο επιχείρησαν, 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων, 12 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και ένα ελικόπτερο από αέρος.

Από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, ενώ αυτή την ώρα στο σημείο παραμένουν μόνο οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η #πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Δεβελίκι #Χαλκιδική.

Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2023

