Σύρος: “Λαχτάρα” για επιβάτες και πλήρωμα πλοίου

Επιβατηγό πλοίο με δεκάδες επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι της Σύρου.

Στο λιμάνι της Σύρου προσέκρουσε, βραδινές ώρες της Τρίτης χθες (8/8), το Επιβατηγό – Οχηματαγωγό πλοίο «ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΣΤΑΡ» Ν.Π., το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμένες Μήλου για Κίμωλο – Σίφνο – Σέριφο – Πάρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το πλοίο κατά την είσοδο του στο λιμάνι της Σύρου προσέκρουσε με το πρωραίο τμήμα σε πλωτή δεξαμενή, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης. Στη συνέχεια κατέπλευσε και αποβίβασε με ασφάλεια τους 94 επιβάτες και τα 21 οχήματα.

Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση στη Σύρο

Από έλεγχο στελέχους του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων λιμένα Σύρου, διαπιστώθηκε ρήγμα τεσσάρων μέτρων περίπου και ενός μέτρου ύψους στα έξαλα του πρωραίου αριστερού μέρους, πάνω από την βολβοειδή πλώρη (βολβό), ενώ προκλήθηκε επίσης ρήγμα μήκους ενός μέτρου μήκους και πέντε μέτρων πλάτους στο κατάστρωμα της πλωτής δεξαμενής.

Άμεσα έγινε επιθεώρηση από επαγγελματία δύτη στα ύφαλα του πλοίου χωρίς να διαπιστωθεί κάποια άλλη ζημιά, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από τη Λιμενική Αρχή Σύρου απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι προσκόμισης βεβαιωτικού αξιοπλοΐας και διατήρησης κλάσης από τον αναγνωρισμένο οργανισμό που παρακολουθεί το πλοίο.

