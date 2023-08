Κέρκυρα

Φωτιά στην Κέρκυρα

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρέςπυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γουβιά της Κέρκυρας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

