Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε σχολικά είδη και θερμοσίφωνες με απόφαση Σκρέκα. Ποια σχολικά είδη εντάσσονται στο "καλάθι του νοικοκυριού".

Επέκταση του ανώτατου μικτού περιθωρίου κέρδους σε σχολικά είδη και θερμοσίφωνες προβλέπει απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Πρόκειται για συνολικά 10 κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στην περίμετρο ισχύος του άρθρου 54 Νόμου 5045/2023 και είναι αναλυτικά οι εξής:

Σχολικές τσάντες,

Κασετίνες

τετράδια,

Μολύβια ξύλινα ή μηχανικά,

Χρωματιστοί μαρκαδόροι,

Στυλό,

Γόμες,

Ξύστρες,

Διαβήτες/Χάρακες

Προϊόντα παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως (θερμοσίφωνες, λέβητες και τα αντίστοιχα).

Για τα εν λόγω προϊόντα προβλέπεται από το Νόμο 5045/2023 ότι «από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021».

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, τα 9 σχολικά είδη θα αποτελέσουν και την βάση για το «Καλάθι των Σχολικών Ειδών», το οποίο θα τεθεί σε ισχύ εντός του Αυγούστου, με Υπουργική Απόφαση, στην οποία θα περιλαμβάνονται και βελτιωτικές αλλαγές στο «Καλάθι του Νοικοκυριού».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας δήλωσε:

«Με τη σημερινή απόφαση στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Επιβάλλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα βασικότερα σχολικά είδη, εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, όσο και στους θερμοσίφωνες, τους λέβητες και γενικότερα στα προϊόντα παραγωγής ζεστού νερού, πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος «Αλλάζω Θερμοσίφωνα».

Στόχος μας είναι στα σχολικά είδη οι τιμές να είναι προσιτές και μάλιστα χαμηλότερες από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, πέραν από το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δημιουργούμε για πρώτη φορά και το «Καλάθι των Σχολικών Ειδών», πρωτοβουλία στην οποία έχουν δεσμευτεί να μετέχουν τόσο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και μεγάλες αλυσίδες που διακινούν σημαντικό όγκο από τα σχολικά είδη, ενώ φυσικά μπορούν να μετέχουν και άλλα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» στόχος μας είναι χιλιάδες νοικοκυριά να επωφεληθούν τη σημαντική επιδότηση στο σύνολό της και να αντικαταστήσουν μία από τις πλέον ενεργοβόρες συσκευές επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση στο λογαριασμό ρεύματος.

Έχουμε απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο ευάλωτες οικογένειες, γι' αυτό και αξιοποιούμε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να τις στηρίζουμε για όσο χρειαστεί».

