Σκρέκας: Τι ζήτησε από τα σούπερ μάρκετ για σχολικά είδη και “Καλάθι του Νοικοκυριού”

«Να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια ορθώνοντας δίχτυ προστασίας απέναντι στις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις», το μήνυμα του Υπουργού Ανάπτυξης.

Σειρά μέτρων στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για στήριξη των καταναλωτών στο περιβάλλον των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων έθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας στις αλυσίδες σούπερ - μάρκετ σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με το ΔΣ της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Συγκεκριμένα ζητήθηκε από τις αλυσίδες:

Να περιληφθεί στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» τουλάχιστον ένα επώνυμο προϊόν ανά κατηγορία, εφ' όσον διαθέτει προϊόν στην εν λόγω κατηγορία.

Να καθιερωθεί 2ο σημείο πώλησης ιδιαίτερης προβολής για τα προϊόντα του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» σε καταστήματα σούπερ μάρκετ όπου είναι χωροταξικά εφικτό.

Να διασφαλιστούν προσιτές τιμές σχολικών ειδών εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου (υπενθυμίζεται ότι τα σχολικά είδη έχουν ενταχθεί στην περίμετρο εφαρμογής του Νόμου 4818/2021 με την επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους ώστε να μην είναι μεγαλύτερο ανά μονάδα από εκείνο προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021).

Στη συνάντηση εκφράστηκε η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης να επικοινωνεί τόσο μέσω τόσο της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis όσο και με άλλους τρόπους τα προϊόντα για τα οποία οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν μόνιμη μείωση, μεγαλύτερη από 5% στους επίσημους τιμοκαταλόγους τους, μέχρι τέλος του 2023.

Στη συνάντηση μετείχαν ο γενικός γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και το ΔΣ της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας υπό τον πρόεδρό της, Αριστοτέλη Παντελιάδη (ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ) και με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα, Κώστα Μαυροειδή (Γαλαξίας), του μέλους του ΔΣ, Λάμπρου Παπακοσμά (Σκλαβενίτης) και του γενικού διευθυντή, Απόστολου Πεταλά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας δήλωσε:

Το μήνυμά μου προς την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ όσο και γενικότερα προς όλους τους παράγοντες στην αγορά (βιομηχανία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο) είναι ξεκάθαρο: πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια ορθώνοντας δίχτυ προστασίας απέναντι στις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις. Ως υπουργείο Ανάπτυξης, ταυτόχρονα με τους αυστηρούς ελέγχους που ενεργούμε σε όλα τα προϊόντα για το μεικτό περιθώριο κέρδους, σε εφαρμογή του Νόμου 4818/2021, την ισχύ του οποίου παρατείναμε έως το τέλος του 2023, με έμφαση στα σχολικά και τα προϊόντα αλευροποιίας, επεξεργαστήκαμε και καταθέτουμε δέσμη θετικών προτάσεων, λογικών και εφαρμόσιμων, που είναι βέβαιο ότι θα ωφελήσουν τους καταναλωτές και κυρίως τους πιο ευάλωτους. Επαναλαμβάνω ότι ως κυβέρνηση κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να περάσουμε με το μικρότερο δυνατό κόστος για όλους αυτήν την δύσκολη περίοδο.

