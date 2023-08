Πέλλα

Απάτη - Έδεσσα: Πήρε κόσμημα αξίας χιλιάδων ευρώ... με πλαστό αποδεικτικό μεταφοράς χρημάτων

Απάτη με πλαστά παραστατικά μεταφοράς χρημάτων αποκάλυψε το Τμήμα Ασφάλειας Έδεσσας, προχωρώντας στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός άνδρα.

Ο δράστης, όπως προέκυψε από την έρευνα, τον προηγούμενο κατάφερε να αποσπάσει από κατάστημα ένα κόσμημα αξίας 1.300 ευρώ, αποστέλλοντας πλαστό αποδεικτικό μεταφοράς χρημάτων για την πληρωμή του πολύτιμου αντικειμένου, την οποία δήθεν είχε κάνει. Με τον ίδιο τρόπο επιχείρησε ακόμη μία φορά να αποσπάσει από το ίδιο κατάστημα, ένα κόσμημα αξίας 1.700 ευρώ, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει.

