Ηράκλειο: Εξουδετέρωση νάρκης σε θαλάσσια περιοχή (βίντεο)

Το βίντεο από τη στιγμή της εξουδετέρωσης της νάρκης στην Ψαρομούρα της Αγίας Πελαγίας

Με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση εξουδετέρωσης νάρκης, ύψους 1,5 μ. και πλάτους σχεδόν 1 μ., στη θαλάσσια περιοχή της Ψαρομούρας της Αγίας Πελαγίας, την Πέμπτη (10/8).

Πιθανότατα πρόκειται για πυρομαχικό του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού από τα Χανιά, με 5 στελέχη, δύτες και πυροτεχνουργούς, καθώς και δύο βατραχάνθρωποι πυροτεχνουργοί.

Αφού πρώτα αποκλείστηκε όλη η περιοχή, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας από στεριά και θάλασσα, πραγματοποιήθηκε η ελεγχόμενη έκρηξη. Δείτε τη στιγμή της επιχείρησης:

πηγή εικόνας: cretalive.gr

