Τρίκαλα: Κινηματογραφική καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε όταν οι δράστες δεν δίστασαν να ρίξουν το όχημα τους πάνω σε περιπολικό που τους είχε κλείσει το δρόμο, για να διαφύγουν.

Κινηματογραφική καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στην Οιχαλία με διαρρήκτες να εμβολίζουν περιπολικό και να τραυματίζουν σοβαρά αστυνομικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr περιπολία της ομάδας ΟΠΚΕ εντόπισε διαρρήκτες να επιχειρούν να ανοίξουν σπίτι στο χωριό. Οι τελευταίοι τους αντιλήφθηκαν και τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Οιχαλίας και όταν το περιπολικό έκλεισε το δρόμο για να τους σταματήσει εκείνοι το εμβόλισαν με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο πόδι του ένας αστυνομικός.

Συνελήφθη ένας από τους δράστες και γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό των υπολοίπων οι οποίοι και τράπηκαν σε φυγή.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες μέρες διαρρήκτες είχαν ρημάξει τα σπίτια της περιοχής.

