Εναέρια μέσα συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς

Φωτιά ξέσπασε στη Σκιάθο, με τις φλόγες να καίνε δασική έκταση στην περιοχή Πούντα και την πυροσβεστική να έχει σπεύσει άμεσα στο σημείο με επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να την ελέγξει και να τη σβήσει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, στη φωτιά στη Σκιάθο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

